O realizdor espanhol Pedro Almodóvar estreia esta segunda-feira a sua primeira longa-metragem em inglês, "The Room Next Door" [“O Quarto ao Lado”, em tradução literal], no Festival de Veneza, onde concorrerá ao Leão de Ouro.

Após anos de incertezas e tentativas fracassadas em Hollywood, Almodóvar optou por ambientar a obra no estado de Nova Iorque, cidade que lhe abriu as portas dos EUA nos anos 1980.

O filme narra a decisão de uma escritora de sucesso (Julianne Moore) que acompanha os últimos dias da amiga, uma correspondente de guerra (Tilda Swinton), com cancro terminal. John Turturro completa o trio protagonista.

"É uma reflexão melancólica sobre a morte, amizade, maternidade e direito à eutanásia. É também uma tentativa de aceitação do fim da vida", revelou em Veneza Almodóvar, com 74 anos e mais de 40 filmes.

"Sinto-me muito mais próximo da personagem de Julianne: não consigo compreender que algo que está vivo tem que morrer. A morte está por todo lado, mas é algo que nunca compreendi bem", confessou à imprensa o realizador do autobiográfico "Dor e Glória", sobre a sua carreira como cineasta.

Durante as filmagens "conversámos tanto sobre a vida que tive a sensação de que era um filme sobre a vida", disse Swinton, que já trabalhou com Almodóvar numa média-metragem em inglês, "A Voz Humana".

A atriz declarou-se próxima de sua personagem em "The Room Next Door", alguém que prepara com calma a sua despedida do mundo.

"Pessoalmente nunca tive medo da morte. Sei que ela chegará, sinto que chegará. E apoio os meus amigos quando começam a transição", disse.

"É um filme a favor da eutanásia. A doença está lá e o que é admirável na personagem de Tilda é que ela decide que 'o cancro não vai alcançar-me se eu chegar primeiro'", cita o realizador, que escreveu o argumento.

"O filme fala de uma mulher que morre num mundo que provavelmente também está agonizar", acrescentou Almodóvar, que denunciou "discursos de ódio" da "extrema-direita espanhola e noutros lugares".

"O que há de tão fascinante neste filme é que (...) poucas vezes vemos um filme sobre a amizade entre duas mulheres, especialmente mais velhas. Não sei se outro realizador de cinema no mundo faria isso, exceto o Pedro", acrescentou Julianne Moore.

"The Room Next Door" é baseado no livro "What are you going through", escrito por Sigrid Nunez.

Ainda com Alessandro Nivola, Melina Matthews, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, e Victoria Luengo, a estreia portuguesa foi confirmada para 5 de dezembro.

