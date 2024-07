Três anos depois de "Dor e Glória", o próximo filme de Pedro Almodóvar será lançado nos cinemas portugueses a 5 de dezembro, anunciou hoje a distribuidora Pris Audiovisuais.

"The Room Next Door", com Tilda Swinton e Julianne Moore, será primeira longa-metragem em inglês do cineasta espanhol após as experiências com as curtas "A Voz Humana" (2021), também com Swinton, e "Estranha Forma de Vida" (2023), com Pedro Pascal, Ethan Hawke, José Condessa e Jason Fernández.

"A história de Martha (Swinton), uma mãe imperfeita que trabalha como repórter de guerra, e Ingrid (Moore), a sua filha rancorosa que é escritora de ficção. Enquanto mãe e filha estão separados por um mal-entendido, outra mulher é a guardiã da sua dor e amargura", resume a sinopse do filme, cuja rodagem passou por Madrid e Nova Iorque.

No elenco estão ainda Alessandro Nivola, John Turturro, Melina Matthews, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, e Victoria Luengo.