Timothée Chalamet vai ser o excêntrico inventor e criador de chocolates Willy Wonka no cinema, avançou a publicação especializada Deadline.

Será também a primeira vez que o nomeado para os Óscares por "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017) irá cantar e dançar no cinema, já que "Wonka" terá vários números musicais.

Após a nova versão de "Dune", que chegará aos cinemas (espera-se) em outubro, o estúdio Warner Bros. volta a apostar no ator de 25 anos para outro dos seus grandes projetos.

Ryan Gosling chegou a ser apontado como o favorito, mas em janeiro o bem informado Collider indicava que tudo seria decidido entre Chalamet e Tom Holland: ambos tinham a seu favor estarem entre as estrelas bem conhecidas do grande público e com talento com menos de 30 anos.

Com realização do britânico Paul King, conhecido pelas duas populares comédias para toda a família "Paddington"), o filme será uma prequela tanto de "A Maravilhosa História de Charlie" (1971) e "Charlie e a Fábrica de Chocolate" (2005).

A história sobre Willy Wonka na sua juventude inclui o encontro e primeiras aventuras com os Oompa-Loompas, os pigmeus da Loompalândia que adoram cacau e mais tarde se tornaram os únicos funcionários da sua fábrica.

Nos filmes anteriores, a personagem foi interpretada respetivamente por Gene Wilder e Johnny Depp.

"Wonka" irá estrear nos cinemas a 17 de março de 2023.