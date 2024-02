Há 10 semanas consecutivas no Top 10 dos mais vistos nos cinemas da América do Norte, a magia de "Wonka" já tem data de chegada à HBO Max.

Esta sexta-feira, foi anunciado que o filme musical com Timothée Chalamet chegará à plataforma a 8 de março, dois dias antes dos Óscares e praticamente três meses após a estreia comercial fora da América do Norte.

Baseado na personagem central de "Charlie e a Fábrica de Chocolate", o icónico livro infantil de Roald Dahl que é um dos mais vencidos do género de todos os tempos, a super produção que custou 125 milhões surpreendeu pela resiliência nos cinemas até se tornar o maior sucesso do Natal e o oitavo filme mais rentável de 2023: 608 milhões de dólares em todo o mundo até agora e ainda não fechou as "contas".

Na realização está Paul King, o argumentista e realizador dos filmes “Paddington”, autênticos clássicos modernos do cinema para toda a família.

Além de Chalamet no papel do jovem que se tornará um dia o maior inventor, mágico e mestre chocolateiro do mundo, destacam-se no elenco Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Hugh Grant como um Oompa-Loompa.