Afinal, foi Leonardo DiCaprio quem deu ao colega mais jovem Timothée Chalamet dois importantes conselhos a seguir para ter uma longa carreira em Hollywood.

Os dois coincidiram na produção do filme da Netflix "Não Olhem Para Cima" e em outubro de 2021, a estrela de "Chama-me Pelo Teu Nome" e "Duna" tinha revelado os conselhos numa entrevista à revista Time, mas não quem lhos dera.

"Um dos meus heróis — não posso dizer quem ou ele dava-me uma tareia — colocou o seu braço à minha volta na primeira noite em que nos conhecemos e deu-me alguns conselhos. 'Nada de drogas duras — e nada de filmes de super-heróis'", explicou.

Aos 26 anos, com uma legião de fãs e sem escândalos públicos, o ator fez história ao tornar-se o primeiro homem a aparecer sozinho na capa da edição britânica da revista Vogue, a quem fez a revelação da identidade do seu herói e como "sempre se sentiu" mais velho do que a sua idade.

“Não é que eu sinta que tive algum avanço mental que me deu perspetiva. A perspetiva que parece ‘homem velho’, sinto que nasci com ela", esclareceu.

Timothée Chalamet tinha apenas 21 anos quando se tornou um dos "meninos-queridos" de Hollywood com a participação e posterior nomeação aos Óscares por "Chama-me Pelo Teu Nome", de 2017. Desde essa altura, a cotação tem vindo sempre a subir, conjugando produções independentes como "Beautiful Boy", "Mulherzinhas", "The French Dispatch" e o ainda inédito "Bones and All", com "blockbusters" de Hollywood como "Dune" e uma nova versão sobre Willy Wonka.

O que se passou nos últimos cinco anos também mereceu uma reflexão na entrevista: "No início da adolescência, tinha o sonho delirante de ter, no final dela, uma carreira como ator. E no final da minha adolescência, ao trabalhar em [na série] 'Homeland' e ao começar a fazer teatro em Nova Iorque, senti que estava a reduzir o meu objetivo a algo mais realista, que era trabalhar no teatro e, com sorte, ganhar dinheiro suficiente fazendo uma série de TV ou algo com que pudesse me sustentar. E depois pareceu que cada sonho se tornou realidade. E depois a vida está a mover-se a um ritmo alucinante".