Continuam a surgir reações à gravação pelo tablóide britânico The Sun de uma gravação em que se ouve Tom Cruise a dar uma descompostura aos gritos e palavrões a cerca de 50 membros do sétimo filme "Missão Impossível" após ter apanhado duas pessoas a não seguir as regras de distanciamento social.

Colegas como Whoopi Goldberg, George Clooney, Alec Baldwin ou Josh Gad saíram em apoio da estrela e da sua mensagem, embora Clooney tenha acrescentado que o tom usado não é o seu estilo.

Mas toda a operação é um golpe publicitário na opinião de Leah Remini, atriz conhecida nos EUA pela série "O Rei do Bairro" (1998-2007) e também por se ter tornado uma das maiores dissidentes da controversa Igreja da Cientologia, da qual Tom Cruise é o principal rosto mediático.

Para a ativista que ganhou dois prémios Emmy pelas séries de denúncia "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", o discurso em fúria é "psicótico" e tem de ser interpretado no contexto da Cientologia, recordando que o seu líder desvalorizou a COVID-19 como um exercício inventado para fazer as pessoas reagir e os cientologistas não deveriam reagir a uma pandemia global, mas sim continuar com a vida normal na sua dedicação à Igreja e às suas atividades diárias.

"Tudo o que se vê da Cientologia e cientologistas, como usar máscaras e alegados esforços humanitários, é apenas uma encenação. Apenas relações públicas", garantiu numa declaração por escrito ao The Underground Bunker.

"O Tom não se preocupa com as famílias da sua equipa, isto tudo é para publicidade. O Tom não acredita em valores familiares. É alucinante que alguém esteja a cair nisto. Aposto que o Tom escreveu esse discurso retórico para ele e fez o seu assistente da Cientologia gravá-lo e divulgá-lo", acrescenta.

Leah Remini

"Como produtor e protagonista de um filme, falar com a sua equipa desta maneira é uma indicação clara de que está habituado a abusar do seu poder. Ele pensa que este é um comportamento normal e, para ser clara, este é um comportamento 'normal' vindo de um Cientologista. Na verdade, isso é inofensivo vindo de um Cientologista. O abuso não é apenas ensinado na Cientologia, mas também recomendado. Ouvir o Tom a abusar da sua equipa enquanto outros o elogiam por mostrar que se importa é uma farsa", garante.

"A reação do Tom que foi divulgada [...] mostra a sua verdadeira personalidade. Ele é uma pessoa abusadora. Testemunhei isso, suportei isso a um pequeno nível e ouvi falar de abusos semelhantes por parte da sua ex-namorada, funcionários e amigos. Este é o verdadeiro Tom. Esta foi a mesma reação que o Tom teve com o seu pessoal doméstico quando eles não tinham os ingredientes certos para ele fazer biscoitos de chocolate. Este é o mesmo tipo de discurso que Tom fez quando um assistente teve a audácia de lhe servir uma bebida numa caneca lascada", recorda Leah Remini, que deu outros exemplos de alegados casos de falta de solidariedade do ator com pessoas dentro da Cientologia.

"Isto está a revelar o seu estado mental. O Tom parece pensar que Hollywood é incapaz de fazer filmes sem a sua ajuda. Dizer tal coisa mostra a figura divina que ele acredita que é, e o que a Cientologia lhe diz. A realidade é que qualquer pessoa que esteja a trabalhar hoje em Hollywood hoje o faz sob rigorosas diretrizes da COVID. Quem está a trabalhar sabe disso. Tom Cruise não está a ditar como os filmes são feitos, mesmo que pareça acreditar nisso", explica noutra fase da declaração.