Em 2001, o ator Todd Field estreou-se atrás das câmaras como realizador com "Vidas Privadas": a história de uma família atingida por uma tragédia foi uma sensação no Festival de Cinema de Sundance, convenceu os críticos, entrou nas listas de melhores do ano, ganhou vários prémios e acabou na corrida a cinco Óscares, incluindo Melhor Filme e as interpretações de Sissy Spacek, Tom Wilkinson e Marisa Tomei.

Todd Field lançou-se numa nova carreira como realizador e argumentista, até agora só com mais dois aclamados filmes, "Pecados Íntimos" (2006) e, no ano passado, "Tár", dominado por Cate Blanchett, que está na corrida a vários prémios.

Todd Field em 2001

Só que tudo podia ter sido muito diferente após "Vidas Privadas" ter sido comprado no festival pelo então todo-produtor da Miramax Harvey Weinstein.

Já então com a reputação de alterar os filmes à revelia da vontade dos realizadores que o fez ganhar a alcunha de "Harvey Mãos-de-Tesoura" em Hollywood, a entrada do produtor deixou Todd Field em choque, que falou com Tom Cruise, com quem trabalhara como ator durante bastante tempo em "De Olhos Bem Fechados" (1999), de Stanley Kubrick.

"Estava a chorar na casa de banho", recordou Field numa nova entrevista à The New Yorker.

"Telefonei ao Tom Cruise e disse 'Aconteceu uma coisa terrível'. Basicamente, ele disse 'É assim que vais fazer. Vai-te demorar seis meses e vais vencê-lo, mas tens de fazer exatamente o que te vou dizer, passo a passo'", recordou.

A estratégia era deixar Weinstein alterar o filme como quisesse sem qualquer resistência e depois esperar que a nova versão tivesse maus resultados nas sessões de teste com público. Nessa altura, Field deveria relembrar as excelentes críticas recebidas pela versão original no festival e sugerir ao produtor que fosse essa a lançada nos cinemas.

O conselho funcionou e "Vidas Privadas" acabou por "render mais de 25 vezes o seu orçamento" e entrar na corrida aos Óscares.

"Tár" chega aos cinemas a 9 de fevereiro.