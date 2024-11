Tom Cruise está na fase inicial das negociações com o estúdio Paramount Pictures para ser o protagonista da sequela de "Dias de Tempestade" (1990), avançou em exclusivo a revista The Hollywood Reporter (THR), com confirmação posterior por outros meios.

O drama desportivo onde Cruise era um temperamental piloto de corridas que tinha de ultrapassar obstáculos profissionais e pessoais para atingir o sucesso no circuito da NASCAR, consolidou o seu estatuto como estrela de ação, quaro anos depois de ter trabalhado com o realizador Tony Scott e os produtores Don Simpson e Jerry Bruckheimer em "Top Gun - Ases Indomáveis" (1986).

Apesar do lugar icónico que ocupa na carreira do ator, "Dias de Tempestade" não foi um sucesso de bilheteira e é mais recordado por ter sido o projeto onde conheceu Nicole Kidman, com quem faria mais dois filmes e foi a sua esposa durante 11 anos.

No entanto, segundo a THR, Cruise está convencido que pode recuperar e modernizar o filme, tal como aconteceu com o sucesso que foi "Top Gun: Maverick" em 2022.

Não há mais ninguém envolvido criativamente no projeto e tudo será determinado pela muito ocupada agenda do ator, já que uma sequela de "Maverick" também é uma grande prioridade.

“Ele está a falar [com o estúdio] sobre 'Top Gun' e 'Dias de Tempestade'. Vai ser o que aparecer primeiro em termos de argumento. Depende da ideia e, em última análise, do argumento", disse à revista uma fonte da Paramount familiarizada com os contactos.

Apesar do lançamento recente de vários filmes do género ("Le Mans '66: O Duelo", "Ferrari" e inédito "F1", com Brad Pitt, que chega aos cinemas em 2025), a mesma fonte acrescentou: "Acho que não é uma péssima ideia. Poder-se-ia ter dito que revisitar 'Top Gun' era uma péssima ideia. Não a descartaria".