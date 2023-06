São 10 os filmes da saga "Homem-Aranha" até agora: três com Tobey Maguire, dois com Andrew Garfield, três com Tom Holland e duas animações.

Mas Tom Holland não escolhe nenhum dos seus filmes como o preferido, apesar de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" ser o que levou mais fãs aos cinemas, tornando-se o mais rentável de todos nas bilheteiras.

"Acho que o primeiro 'No Universo Aranha' é o melhor filme 'Homem-Aranha' alguma vez feito", garantiu o ator britânico em declarações à Associated Press na quinta-feira à noite, referindo-se ao filme de 2018 que viria a conquistar o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação.

"Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018)

"Estou tão orgulhoso de todos os envolvidos. A [produtora] Amy Pascal é como a minha mãe. Era para ter ido com ela [à estreia da sequela "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso",] como acompanhante, não pude ir porque estou aqui a trabalhar. Mas estou incrivelmente orgulhoso deles, estou entusiasmado pelo segundo. Tenho certeza que corresponderá a todas as expectativas e mal posso esperar para vê-lo”, continuou a elogiar durante a antestreia da sua nova série, “The Crowded Room”, para a Apple TV+.

Sobre o seu "Homem-Aranha 4", Tom Holland revelou que houve "encontros" e "muitas conversas", mas que está tudo suspenso, em solidariedade, com a greve dos argumentistas de Hollywood, iniciada a 2 de maio.