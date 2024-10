"Homem-Aranha 4" vai acontecer e mais depressa do que se poderia imaginar.

Tom Holland confirmou oficialmente o projeto do Universo Cinematográfico Marvel e até revelou que existem datas para o início da rodagem em 2025.

"Começamos as filmagens no próximo verão. Está tudo pronto – estamos quase lá. Super emocionante. Mal posso esperar!", disse o ator de 28 anos na terça-feira à noite numa entrevista no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Esta será a sequela de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021), que juntou os três super-heróis no cinema: Hollnad contou a Fallon que filmar com Tobey Maguire e Andrew Garfield é o “ponto alto da minha carreira”.

Há uma semana, Holland dissera que tinha lido o argumento do novo projeto com a colega e namorada Zendaya e “precisa de melhorias, mas os argumentistas estão a fazer um ótimo trabalho”.

“Li há três semanas e acendeu realmente um fogo em mim. A Zendaya e eu sentámo-nos e lemos juntos e às vezes estávamos aos saltos pela sala, como se este fosse um filme a sério digno do respeito dos fãs”, explicou durante o 'podcast' “Rich Roll”.

.

Ainda sem data de estreia, a produção da Marvel Studios e da Sony terá um novo realizador: após três filmes, Jon Watts passa a função a Destin Daniel Cretton, que dirigiu para a Marvel "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021).