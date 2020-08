Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Nesta edição celebra-se cinema português. Porque sim, porque os filmes são bons e porque as pessoas ainda não estão a regressar às salas em números dignos. Enfim, rezemos para que o paradigma mude com "Golpe de Sol", provavelmente o melhor filme de Vicente Alves do Ó. No Streaming, no Spamflix, todos os olhares vão dar a "Papá Wrestling", curta divertidíssima de Fernando Alle, o nosso maior cineasta de género em Portugal. Cinema de terror hilariante para ver sem preconceitos. Enquanto isso, vamos alugar no MEO Videoclube "O Farol", de Robert Eggers, cineasta que é neste momento uma das coqueluches do cinema de autor americano. Quem entrar nesta ilha com gaivotas e álcool alucinogénico vai entender...