O primeiro trailer do filme "Tornados" foi lançado no domingo à noite durante a 58.ª edição do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano (NFL).

A ocasião confirma como é forte a aposta para a temporada de verão nos cinemas desta sequela ou, oficialmente, o "novo capítulo" da saga que começou com "Twister - Tornado", o filme de 1996 com Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz e Philip Seymour Hoffman que se tornou um clássico do cinema catástrofe.

Agora, Glen Powell ("Top Gun: Maverick", "Todos Menus Tu") e Daisy Edgar-Jones ("Normal People") são os que vão enfrentar o imenso poder de uma das mais destrutivas forças da natureza, estando atrás das câmaras Lee Isaac Chung, nomeado para os Óscares por "Minari".

Resume a sinopse oficial: "Kate Cooper (Edgar-Jones) é uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado no seu passado, que se dedica agora a estudar, em segurança, os padrões das tempestades em Nova Iorque. Ela é trazida de volta ao terreno pelo seu amigo, Javi que está a testar um sistema de rastreamento inovador. Ali, cruza-se com Tyler Owens (Powell), uma charmosa e imprudente celebridade digital que gosta de publicar as suas aventuras, com a sua equipa, nas suas redes sociais - quanto mais perigosa, melhor. Assim que a temporada de tornados se intensifica, é desencadeado um fenómeno nunca antes visto e Katy, Tyler e a sua equipa encontram-se no caminho de múltiplas tempestades que convergem sobre a central de Oklahoma, no que será a luta das suas vidas".

Ainda com Anthony Ramos ("Ao Ritmo de Washington Heights"), David Corenswet (o futuro Super-Homem no cinema), a estreia ns cinemas portugueses está anunciada para 18 de julho.

TRAILER LEGENDADO.