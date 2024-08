Num grande contraste com a falta de impacto no resto do mundo, "Tornados" foi um um grande sucesso de bilheteira e um dos filmes mais comentados na temporada de verão na América do Norte.

Sequela independente do "Tornado" de 1996, o filme apresenta Daisy Edgar-Jones e Glen Powell como caçadores de tempestades. Não faltaram impressionantes cenas de devastação no estado do Oklahoma, mas não foram poucos os espectadores que lamentaram não ter culminado num beijo a visível tensão sexual existente entre as personagens interpretadas pelos belos e carismáticos atores.

Tudo parecia encaminhar-se para esse momento: de facto, a cena foi filmada e a seguir cortada, um tema que dividiu e gerou amplo debate entre os espectadores, revelando um interesse pelo filme que deixou Glen Powell "deliciado".

"Estou a levar isso muito a sério! Tenho a certeza que viram as cenas dos bastidores, onde beijei a Daisy Edgar-Jones, o que realmente é tudo que conta. [Risos] Divertimo-nos muito e estou muito orgulhoso do filme", explicou o ator numa recente entrevista ao Screen Rant.

E acrescentou: "Mesmo essa má reação mostra que as pessoas se importam, o que é realmente ótimo. Adoro o entusiasmo que tiveram pelo filme e a Daisy e eu enviamos um ao outro os TikToks e os gifs. Há tantas coisas engraçadas a sair disso. É divertido. Os filmes de verão são isso. Cria este debate e momento cultural [...] Tem sido realmente incrível. Portanto, com beijo ou sem beijo, todos ganharam".

Segundo várias notícias, o beijo for cortado por se sentir que era um estereótipo, alegadamente por sugestão do produtor Steven Spielberg. Oficialmente, o realizador Lee Isaac Chung disse que “não queria menorizar” a forte evolução narrativa da personagem feminina e sentiu que as personagens tinham um vínculo “forte o suficiente” que dispensava o beijo.