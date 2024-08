O estúdio Lionsgate dispensou o consultor de marketing responsável pelo trailer de “Megalopolis”, que incluía citações falsas de críticos de cinema famosos sobre clássicos do realizador Francis Ford Coppola, avançou a revista Variety.

Durante mais de 20 anos, Eddie Egan trabalhou em estreita colaboração com Adam Fogelson, presidente do grupo Lionsgate, uma relação que começou quando os dois coincidiram na Universal Pictures.

No que parecia ser um exemplo de marketing mais provocador e combativo da Lionsgate, após “Megalopolis” ter saído do Festival de Cannes em maio sem prémios e a dividir os críticos entre uma "verdadeira obra-prima moderna" e "catástrofe", o trailer começava com a narração inicial do ator Laurence Fishburne a anunciar que "o verdadeiro génio é muitas vezes incompreendido" antes de apresentar citações de críticas negativas brutais que receberam na sua época filmes como "O Padrinho" (1972), "Apocalypse Now" (1979) e "Drácula de Bram Stoker" (1992).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.



créditos: American Zoetrope/Mihai Malaimare

O estúdio retirou o trailer menos de 12 horas após o lançamento na semana passada quando foi confirmado que as citações eram falsas e inventadas.

A Variety avança que as citações terão sido geradas por Inteligência Artificial: a revista obteve resultados semelhantes ao pedir críticas negativas a filmes do realizador de críticos conhecidos ao serviço ChatGPT.

Segundo fontes, "não era intenção da Lionsgate ou de Egan fabricar citações, mas houve um erro ao verificar adequadamente os factos das frases fornecidas pelo consultor" e que a intenção era mostrar que os trabalhos mais aclamados do realizador foram recebidos com críticas, tal como “Megalopolis”.

“A Lionsgate está a retirarr imediatamente o nosso trailer de ‘Megalopolis’. Apresentamos as nossas sinceras desculpas aos críticos envolvidos e a Francis Ford Coppola e à [produtora do realizador] American Zoetrope por este erro indesculpável no nosso processo de verificação. Fizemos asneira. Lamentamos”, disse o comunicado sobre a rara decisão.

O novo épico que o realizador financiou do seu bolso (mais de 100 milhões de dólares) tem um enredo difícil de resumir, tratando-se de uma fábula romana ambientada numa América Moderna imaginada que relata os esforços de um arquiteto ambicioso - protagonizado por Adam Driver - para fazer renascer uma Nova Iorque em decadência, atrapalhados por um presidente de câmara ressentido (Giancarlo Esposito).

O elenco conta ainda com nomes como Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman.

A estreia em Portugal está confirmada com a distribuição da Midas Filmes, faltando anunciar a data de estreia.