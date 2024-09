Após a polémica com uma primeira versão, “Megalopolis” tem novamente um trailer oficial, que é essencialmente o mesmo mas sem as citações de críticas negativas falsas a outros filmes de Francis Ford Coppola.

No que parecia ser um exemplo de marketing mais provocador e combativo da Lionsgate, após “Megalopolis” ter saído do Festival de Cannes em maio sem prémios e a dividir os críticos entre uma "verdadeira obra-prima moderna" e "catástrofe", o trailer apresentado a 21 de agosto começava com a narração inicial do ator Laurence Fishburne a anunciar que "o verdadeiro génio é muitas vezes incompreendido" antes de apresentar citações de críticas negativas brutais que receberam na sua época filmes como "O Padrinho" (1972), "Apocalypse Now" (1979) e "Drácula de Bram Stoker" (1992).

A Lionsgate retirou o trailer menos de 12 horas e apresentou desculpas ao realizador e à sua produtora American Zoetrope depois de se descobrir que as críticas eram falsas. Posteriormente, verificou-se que a maioria das citações tinham sido geradas por Inteligência Artificial e foi dispensado o consultor de marketing responsável.

Ainda assim, parte do estilo combativo mantém-se: o trailer não dispensou a narração de Fishburne, que também faz parte do elenco.

VEJA A NOVA VERSÃO DO TRAILER.

O novo épico que o realizador financiou do seu bolso (mais de 100 milhões de dólares) tem um enredo difícil de resumir, tratando-se de uma fábula romana ambientada numa América Moderna imaginada que relata os esforços de um arquiteto ambicioso - protagonizado por Adam Driver - para fazer renascer uma Nova Iorque em decadência, atrapalhados por um presidente de câmara ressentido (Giancarlo Esposito).

O elenco conta ainda com nomes como Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman.

A estreia em Portugal está confirmada com a distribuição da Midas Filmes, faltando anunciar a data de estreia.