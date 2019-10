Os três filmes fazem parte da Competição Internacional do Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas de Curtas do Rio de Janeiro, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do certame, cuja edição deste ano se iniciou na quarta-feira e decorre até 06 de novembro.

“Cães que ladram aos pássaros” e “Em caso de fogo” serão exibidos hoje e na sexta-feira, enquanto “Dia de Festa” tem exibições agendadas para segunda e terça-feira.

"Cão que ladram aos pássaros", de Leonor Teles, acompanha os dias de verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair da sua casa no centro do Porto, por força da especulação imobiliária, e teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro deste ano.