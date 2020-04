Apresentador do "The Daily Show" acha que os Óscares não tinham outra solução que não fosse aceitar as estreias em "streaming" para a próxima cerimónia ou a comédia com Jim Carrey ganhava todas as estatuetas.

Trevor Noah tem dedicado muito do seu "The Daily Social Distancing Show" ao acompanhamento do impacto da COVID-19, mas no programa de quarta-feira (29) arranjou tempo para abordar com humor um tema mais ligeiro: os Óscares. No dia anterior, a Academia anunciara que, pela primeira vez na história, filmes estreados em video-on-demand ou serviços de streaming sem passar pelos cinemas podiam ser nomeados para as estatuetas douradas. A nova regra só é válida para a próxima cerimónia e aplica-se aos filmes cujas estreias nos cinemas sejam canceladas porque os mesmos estão fechados por causa da pandemia. Para Trevor Noah, a Academia não tinha outra escolha porque a pandemia fechou tudo e não há filmes novos: sem o "streaming", explicou, "Sonic: O Filme" ganhava tudo. Apesar disso, como a razão é a COVID-19 e não "o fim do mundo", esclareceu que os filmes elegíveis vão continuar a ser "brancos" e apresentou a versão atualizada da estatueta, com mais peso, para refletir os tempos de quarentena. O apresentador deixou ainda uma sugestão de um "mega-torneio, o All-Star Oscars". E explicou: "em vez de fazer uma cerimónia de prémios para filmes que ninguém realmente viu, porque é que não fazem uns Óscares para os melhores filmes de todos os tempos?" A 93ª cerimónia dos Óscares é a 28 de fevereiro de 2021. VEJA O VÍDEO NO YOUTUBE.