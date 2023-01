"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor nos prémios de cinema dos Critics’ Choice Awards (CCA), entregues este domingo à noite numa cerimónia presencial no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles, com a comediante Chelsea Handler como apresentadora.

O evento, que se pretendia ser o primeiro normal desde 2020, acabou com a organização a exigir à última hora um teste à COVID-19 nas últimas 72 horas a todos os presentes após a ausência forçada horas antes dos infetados Colin Farrell e Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado..."), Michelle Pfeiffer (que ia entregar o prémio de carreira a Jeff Bridges) e Jean Smart (que ganhou um prémio pela série "Hacks"). Foi a primeira grande cerimónia de prémios esta temporada a instituir esse mandato.

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", comédia do absurdo centrada na dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas, liderava com 14 nomeações e foi a produção mais premiada: Melhor Filme, Realização (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), Ator Secundário (Ke Huy Quan, o famoso "Short Round" de "Indiana Jones e o Templo Perdido"), Argumento Original e Montagem.

Brendan Fraser ("A Baleia") e Cate Blanchett ("Tár") foram eleitos Melhor Ator e Melhor Atriz, com Angela Bassett a ser a Melhor Atriz Secundária por "Black Panther: Wakanda Para Sempre").

Para "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, que tinha 11 nomeações, ficou apenas o simbólico prémio para o protagonista e revelação Gabriel LaBelle como Melhor Jovem Ator/Atriz.

Os prémios da Critics Choice Association, organização formada por mais de 600 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá, são considerados um bom prognosticador do que acontecerá nos Óscares, o que é facilitado pelo facto de quase todas categorias principais terem mais do que cinco nomeados, evitando as críticas pelas omissões feitas aos Globos, da rival Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood [HFPA na sigla inglesa], normalmente penalizando mulheres e minorias.

Nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores dos CCA receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 14 das últimas 22 vezes (no ano passado, ganhou "O Poder do Cão", mas a a estatueta dourada foi para "CODA", mas "acertou" nos prémios de todos os atores: Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose).

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out" ficou com os os prémios de Elenco e Melhor Comédia, com o fenómeno indiano "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução" a ser eleito o Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Canção" (a inevitável “Naatu Naatu”). "Pinóquio de Guillermo del Toro" foi o Melhor Filme de Animação.

Os sucessos de bilheteira "Top Gun: Maverick", "Avatar: O Caminho da Água" e "Elvis" ficaram com um prémio apenas em categorias técnicas.

Na frente televisiva, a sexta e última temporada de "Better Call Saul" ganharam Melhor Série Drama e Melhor Ator Drama para a sua estrela Bob Odenkirk, com "Abbott Elementary" a ser Melhor Série Comédia, repetindo a vitória na terça-feira à noite nos Globos de Ouro.

Zendaya foi a Melhor Atriz Drama por "Euphoria", Jeremy Allen White o Melhor Ator Comédia por "The Bear", e Jean Smart a Melhor Atriz Comédia por "Hacks" (repetindo o prémio do ano passado).

Jennifer Coolidge e Giancarlo Esposito foram os melhores secundários pelas séries em Drama, respetivamente por "The White Lotus" e "Better Call Saul" (e a primeira também uma repetente do ano passado). Nas comédias, os mesmos prémios foram para Henry Winkler por "Barry" e Sheryl Lee Ralph por "Abbott Elementary".

"The Dropout: A História de uma Fraude" foi a Melhor Minissérie, que também valeu a Amanda Seyfried o prémio de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme.

"Weird: The Al Yankovic Story" foi o Melhor Telefilme e o seu protagonista Daniel Radcliffe o Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme.

Paul Walter Hauser e Niecy Nash Betts foram os melhores secundários em Minissérie ou Telefilme, respetivamente por "Black Bird" e “Monstro: A História de Jeffrey Dahmer".

Sem a presença de Michelle Pfeiffer, de "Os Fabulosos Irmãos Baker", coube apenas a John Goodman entregar o prémio de carreira ao seu colega de "O Grande Lebowski" Jeff Bridges, que recordou no discurso os seus pais, os também atores Lloyd Bridges e Dorothy Bridges, a influência profissional e pessoal do realizador Peter Bogdanovich, que o dirigiu em "A Última Sessão" e "Texasville", e agradeceu o "privilégio" de "contar histórias".

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

FILME: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

REALIZAÇÃO: Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

ATOR: Brendan Fraser ("A Baleia")

ATRIZ: Cate Blanchett ("Tár")

ATOR SECUNDÁRIO: Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre").

JOVEM ATOR/ATRIZ: Gabriel LaBelle ("Os Fabelmans")

ELENCO: "Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

ARGUMENTO ORIGINAL: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

ARGUMENTO ADAPTADO: "A Voz das Mulheres"

COMÉDIA: "Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

ANIMAÇÃO: "Pinóquio de Guillermo del Toro"

FILME ESTRANGEIRO: "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução" (Índia)

FOTOGRAFIA: "Top Gun: Maverick"

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Babylon"

MONTAGEM: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

GUARDA-ROUPA: "Black Panther: Wakanda Para Sempre"

CARACTERIZAÇÃO: "Elvis"

BANDA SONORA: "Tár"

CANÇÃO: "Naatu Naatu" ("RRR: Revolta, Rebelião, Revolução")

EFEITOS VISUAIS: "Avatar: O Caminho da Água"

"Better Call Saul"

SÉRIE DRAMA: "Better Call Saul"

ATOR EM DRAMA: Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

ATRIZ EM DRAMA: Zendaya ("Euphoria")

ATOR SECUNDÁRIO EM DRAMA: Giancarlo Esposito ("Better Call Saul")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

SÉRIE COMÉDIA: "Abbott Elementary"

ATOR EM COMÉDIA: Jeremy Allen White ("The Bear")

ATRIZ EM COMÉDIA: Jean Smart ("Hacks")

ATOR SECUNDÁRIO EM COMÉDIA: Henry Winkler ("Barry")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM COMÉDIA: Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

MINISSÉRIE: "The Dropout: A História de uma Fraude"

TELEFILME: "Weird: The Al Yankovic Story"

ANIMAÇÃO: "Harley Quinn"

ATOR EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Daniel Radcliffe ("Weird: The Al Yankovic Story")

ATRIZ EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Amanda Seyfried ("The Dropout: A História de uma Fraude")

ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Paul Walter Hauser ("Black Bird")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Niecy Nash Betts ("Monstro: A História de Jeffrey Dahmer")

SÉRIE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: "Pachinko"

ESPECIAL DE COMÉDIA: "Norm Macdonald: Nothing Special"

TALK SHOW: "Last Week Tonight with John Oliver"