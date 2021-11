Divulgadas esta segunda-feira, as primeiras imagens de "Downton Abbey: A New Era" prometem várias novidades nas vidas da família Crawley e dos seus criados.

Os detalhes sobre a nova história do criador Julian Fellowes não eram conhecidos, mas o trailer do segundo filme mostra que ação vai sair de icónica propriedade em Yorkshire depois da Violet Crawley deixar a família de boca aberta com a revelação bombástica de que herdou uma "villa" no sul de França de um antigo amante.

"E com isso vou dizer 'Boa noite' e deixar-vos a discutir o meu passado misterioso", termina no trailer a inconfundível Maggie Smith, que está de volta apesar dos "protestos" públicos de que a sua personagem já deve ter mais de 120 anos e até o final do primeiro filme ter dado a entender que a Condessa estaria prestes a morrer de uma doença incurável.

Mas pelo meio também está a revelação do casamento do viúvo Tom Branson, que finalmente reencontra o amor com a criada Lucy Smith depois do devastador impacto da morte de Lady Sybil, e da nova personagem interpretada por Laura Haddock ("Guardiões da Galáxia").

Além dos conhecidos atores da série produzida entre 2010 e 2015 e do primeiro filme de 2019, no elenco entram pela primeira vez Dominic West ("The Wire", "The Affair"), Hugh Dancy "("Hannibal") e a lendária atriz francesa Nathalie Baye.

Sucedendo na realização a Michael Engler estará um veterano com mais experiência de cinema, Simon Curtis, o mesmo dos filmes "A Minha Semana Com Marilyn" (2011) e "Mulher de Ouro" (2017).

A estreia exclusiva nos cinemas portugueses está anunciada para 17 de março de 2022.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.