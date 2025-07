Uma série de acessórios, figurinos e objetos decorativos da famosa série "Downton Abbey" será vendida num leilão 'on-line' organizado em Londres pela Bonhams, de 18 de agosto a 16 de setembro, anunciou a casa de leilões na quinta-feira.

A série britânica, criada por Julian Fellowes e que estrou em 2010 no Reino Unido, narra a vida de uma família aristocrática rica, os Crawley, e dos seus criados durante um período de 30 anos em seis temporadas e 52 episódios.

Entre as peças em destaque estão o carro dos Grantham, um Sunbeam 20/60, estimado entre 33.700 e 46.500 mil dólares (28,95 e 39,95 mil euros, na cotação atual), o vestido de noiva usado por Lady Mary no seu casamento com Matthew Crawley (terceira temporada, episódio 14), avaliado entre 5.000 e 5.800 dólares (4,3 e 4,98 mil euros), e uma calça saruel de Lady Sybil (primeira temporada, episódio 4), com a mesma estimativa.

Também estarão disponíveis a bengala de Lady Violet Crawley, um leque e uma claquete usada durante a produção do primeiro filme "Downton Abbey" (2019), avaliada entre 1.400 e 2.000 dólares (1,2 e 1,72 mil euros).

A série foi vista por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo, de acordo com a Bonhams.

Esta quinta-feira, a casa de leilões afirmou que os lucros da venda serão destinados à instituição de caridade britânica Together for Short Lives, que apoia crianças com doenças que limitam a sua esperança de vida.