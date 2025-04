Os cinemas britânicos estão a pedir aos espectadores que parem de atirar pipocas e interromper as sessões de "Um Filme Minecraft" após se ter tornado viral uma tendência na rede social TikTok à volta do filme de sucesso baseado no videojogo.

A tendência envolve jovens espectadores a gritar, aplaudir e atirar mãos cheias de pipocas nos cinemas quando o ator Jack Black grita a frase "chicken jockey" no ecrã (Jockey de Galinha em Portugal).

A frase enigmática, mas imediatamente reconhecida pelos fãs, refere-se a uma personagem de "Minecraft" — um bebé zombie sentado em cima de uma galinha — que raramente aparece no videojogo de culto, mas fdaz uma aparição no novo filme.

Vários cinemas do Reino Unido alertaram os espectadores para que se comportassem durante as sessões ou corriam o risco de serem retirados da sala.

A REEL Cinemas afirmou que estava a "aumentar a monitorização das salas", acrescentando que os "comportamentos perturbadores, incluindo a participação em tendências do TikTok... não serão tolerados".

A exibidora alertou que qualquer pessoa que causasse perturbação seria removida e, se necessário, seria chamada a polícia.

Um cinema administrado pela Cineworld em Oxfordshire colocou um aviso dizendo que os "comportamentos antissociais", incluindo "gritos altos, palmas e berros não serão tolerados".

"Para garantir que todos se divirtem, pedimos que todos os espectadores respeitem a etiqueta cinematográfica", disse a Cineworld num comunicado citado pela BBC.

Em vez disso, a exibidora de cinema britânica anunciou sessões "especiais Chicken Jockey" na próxima semana, onde "palmas, aplausos e gritos... são absolutamente incentivados".

Mas mesmo assim, a Cineworld afirmou que "não seria permitido atirar e confusões".

A tendência do TikTok viralizou depois que os fãs identificarem a frase infame no trailer e começaram a gozar com a forma como é dita por Jack Black, provocando reações entusiásticas quando foi vista no grande ecrã.

Baseado no imensamente popular videojogo onde os jogadores constroem um mundo tridimensional, "Um Filme Minecraft" recebeu críticas negativas, mas mostrou ser um sucesso de bilheteria.

Foi a adaptação de um videojogo de maior sucesso comercial no seu fim de semana de estreia nos cinemas da América do Norte, com 163 milhões de dólares (145,8 milhões de euros, à cotação do dia, quando o dólar está a desvalorizar).

E teve um "extraordinário (e inesperado) fim de semana de estreia de 15 milhões de libras" nas bilheteiras do Reino Unido e da Irlanda, de acordo com a Associação de Cinema do Reino Unido.

“Um Filme Minecraft” também foi o mais visto no fim de semana de estreia nos cinemas portugueses, entre 3 e 6 de abril, somando 104.164 espectadores, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Até 9 de abril, o número subiu para 141.216 espectadores.

"Um Filme Minecraft" é realizado pelo nomeado ao Óscar Jared Hess, de "Ninety-Five Senses" e "Super Nacho - O Herói do Wrestling ".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.