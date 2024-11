Foi divulgado um segundo trailer de "Um Filme Minecraft", que será lançado em Portugal a 3 de abril de 2025 tanto na versão original legendada como na dobrada.

Com Jason Momoa e Jack Black nos principais papéis, o filme surge na vaga de sucessos recentes com adaptações de videojogos ao cinema, com destaque para a saga "Sonic": após uma década de tentativas, chegou a vez do popular videojogo sobre o mundo de construções de blocos e terraplanagens lançado em 2011 pela Mojang Studios (adquirido pela Microsoft em 2014).

No elenco surgem ainda Emma Myers ("Wednesday"), a nomeada ao Óscar Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), Sebastian Eugene Hansen ("Just Mercy", "Lisey's Story") e Jennifer Coolidge.

Destaca a sinopse oficial: "Bem-vindos ao mundo de Minecraft, onde a criatividade não só ajuda a construir, mas é essencial para a sobrevivência! Quatro desenquadrados — Garrett “O Homem do Lixo” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) — debatem-se com problemas do quotidiano quando são repentinamente transportados através de um portal misterioso para a Superfície: um mundo cúbico e bizarro que vive da imaginação. Para voltarem para casa, terão de conquistar este mundo (e protegê-lo de criaturas maléficas como Piglins e Zumbis) enquanto embarcam numa missão mágica com um especialista inesperado em construção, Steve (Black). Juntos, a sua aventura desafiará os cinco a serem audaciosos e a reconectar-se com as qualidades que tornam cada um deles criativo… as mesmas habilidades que precisam para prosperar no mundo real".

"Um Filme Minecraft" é realizado pelo nomeado ao Óscar Jared Hess, de "Ninety-Five Senses" e "Super Nacho - O Herói do Wrestling ".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.