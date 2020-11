Um filme estreou, o segundo foi adiado por causa da pandemia e agora o terceiro tem ordem para avançar: "Um Lugar Silencioso" vai ser uma trilogia.

O estúdio Paramount anunciou a contratação de Jeff Nichols para escrever e realizar o novo projeto, a partir de uma ideia de John Krasinski, que co-escreveu e realizou os dois filmes da saga (e entrou como ator no primeiro).

O cineasta é um dos grandes talentos do cinema "indie" norte-americano, reconhecido por "Histórias de Caçadeiras" (2007), "Procurem Abrigo" (2011), "Fuga" (2012), "Midnight Special" (2016) e "Loving - Uma História de Amor" (2016).

Os detalhes são vagos, mas a publicação especializada Deadline avança que o terceiro filme de terror, previsto para 2022, não será necessariamente uma sequela, mas tem lugar no mesmo mundo pós-apocalíptico em que as pessoas lutam pela sobrevivência em silêncio rodeadas pela ameaça de criaturas que caçam pelo som.

"Um Lugar Silencioso" foi um surpreendente sucesso de bilheteira de 2018 com Emily Blunt e John Krasinski sobre a sobrevivência de uma família forçada a sobreviver no silêncio desse mundo.

A dupla regressou para a sequela, em que os sobreviventes da família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) são forçados a arriscar pelo desconhecido e descobrem que as criaturas não são as únicas ameaças. Cillian Murphy e Djimon Hounsou são novidades no elenco.

Inicialmente previsto para 19 de março, o filme foi um dos primeiros a adiar por causa da pandemia, primeiro para 3 de setembro e depois para 22 de abril de 2022.

