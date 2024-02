Foi divulgado esta quarta-feira o trailer de "Um Lugar Silencioso: Dia Um".

Com estreia portuguesa anunciada para 27 de junho e como o título revela, este terceiro capítulo da saga pós-apocalíptica é uma prequela que revela como começou a invasão dos seres extraterrestres cegos que usam a sua audição hipersensível para matar ou destruir tudo o que faça som.

As imagens começam por mostrar John Krasinski e Emily Blunt, dos dias 471 e 472 do primeiro "Um Lugar Silencioso" de 2018, e Cillian Murphy, dos dias 476 e 477 da sequela lançada em 2021, antes de recuarem ao "dia um" e revelarem a vencedora dos Óscares Lupita Nyong’o no centro da ação.

"Um Lugar Silencioso 2" já mostrara uma parte do "dia um", mas após assistir à historia da família Abbott e com exceção do regresso de Djimon Hounsou (“Gladiador”), surgem novas personagens a lutar pela sobrevivência na cidade de Nova Iorque, interpretadas por Alex Wolff (“Hereditário”), Joseph Quinn (“Stranger Things”) e Denis O’Hare (“Sangue Fresco”).

Krasinski regressará como realizador num filme que deverá chegar aos cinemas, mas a prequela foi confiada a Michael Sarnoski, responsável pela sensação que foi "Pig" (2018), com Nicolas Cage.

TRAILER LEGENDADO.