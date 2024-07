Atualmente com 46 anos, Josh Hartnett estava no auge da popularidade como ídolo das adolescentes após "Pearl Harbor" (2001) e "Cercados" (2002) quando começou a afastar-se deliberadamente das grandes produções.

Mas o ator foi muito elogiado no ano passado pela interpretação do físico nuclear Ernest Lawrence no vencedor dos Óscares "Oppenheimer", onde contracenou Matt Damon, que lhe deu durante a rodagem um conselho profissional que se revelou bastante “inútil”.

“Deu-me muitos conselhos bons. Um específico – uma coisa que foi tão inútil –, disse-me para não engordar o peso que já tinha engordado para o papel. Foram cerca de 14 quilos e ele ficou tipo, 'Nunca mais vais conseguir tirar isso’”, revelou no 'talk show de Jimmy Fallon, onde estava a promover o seu novo filme "Armadilha", de M. Night Shyamalan.

Matt Damon com Cillian Murphy em "Oppenheimer"

Damon, que perdeu 20 quilos no início da carreira para o seu papel "Coragem Debaixo de Fogo" (1996) e engordou cerca de 14 para "O Informador" (2009), disse a Hartnett que, baseado na sua experiência, a sua regra passou a ser "não engordar mais do que 14 quilos, seja qual for o papel".

E explicou-lhe porquê: "Vais passar o resto da tua vida a tentar perder esse peso e nunca vai sair porque o teu corpo vai querer recuperar esse peso. Vais simplesmente continuar a aumentar até esse tamanho e vais tentar tirar o peso, mas vai voltar".

“E ele continuou a dizer-me isto durante a rodagem. E eu do género, 'Obrigado, Matt. Obrigado por me dizeres isto agora que já engordei'", recordou.

"Armadilha", que muitos fãs de Hartnett apostam ser o seu grande "regresso" ao cinema e é o seu primeiro filme distribuído por um grande estúdio de Hollywood (Warner Bros.) desde "30 Dias de Escuridão", de 2007, chega aos cinemas portugueses a 1 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.

[video sapo="http://videos.sapo.pt/1MmJjdLvGvS6eZSl7zIY" duration="02:13" /]