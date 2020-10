Com um tom de cabelo visivelmente mais escuro, Tom Holland partilhou nas redes sociais a sua primeira imagem oficial como Nathan Drake na adaptação ao cinema dos populares videojogos "Uncharted".

O filme retomou a rodagem no início de outubro após a paragem forçada no início de março em Berlim por causa da pandemia.

Poucos minutos antes, a empresa que desenvolveu "Uncharted" tinha partilhado uma imagem dos bastidores cheia de simbolismo, com Holland a falar com Nolan North, o ator que foi a voz de Drake nos videojogos: "encontrem alguém que olhe para vocês como Nate olha para Nate".

Com "Uncharted: Drake's Fortune", lançado em 2007, nascia Nathan Drake, um descendente do explorador britânico Sir Francis Drake que pensava ter descoberto a localização de El Dorado, uma mítica cidade de ouro da América do Sul. A busca tornava-se competitiva e descarrilava quando começavam os ataques de criaturas mutantes de descendentes de espanhóis e nazis.

As primeiras tentativas de Hollywood para levá-lo ao cinema começaram pouco depois do lançamento do videojogo e o projeto teve várias versões e até uma data de estreia nos cinemas anunciada para 2016.

Com o "casting" de Tom Holland em maio 2017, semanas antes de se estrear como protagonista em "Homem-Aranha: Regresso a Casa", a novidade é que o primeiro do primeiro do que se espera virem a ser vários filmes será uma prequela dos videojogos, embora pegue numa parte do enredo revelado por "Uncharted 3: Drake´s Deception" (2011): apresentará o caçador de tesouros ainda como um jovem ladrão e o seu primeiro encontro com Victor Sullivan, que se tornará o seu parceiro de aventuras e mentor, o papel de Mark Wahlberg.

Realizado por Ruben Fleischer ("Venon") e ainda com Antonio Banderas, a estreia de "Uncharted" nos cinemas está marcada, por agora, para 16 de julho de 2021.