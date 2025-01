Após o sucesso recente de "Sonic", "Uncharted", "Super Mario Bros. O Filme" ou "Five Nights at Freddy's", Hollywood quer continuar a levar os videojogos ao grande ecrã.

"Horizon Zero Dawn" e "Helldivers II" são mais duas adaptações a caminho, anunciadas oficialmente pela Sony Pictures na conferência Consumer Electronics Show (CES), que está a decorrer por estes dias em Las Vegas.

Colocando-se ainda mais na vanguarda na adaptação dos videojogos, o estúdio aprofunda assim uma parceria com a PlayStation Productions (que faz parte do grupo Sony) que já inclui precisamente "Uncharted", cuja sequela também está em desenvolvimento, e ainda "Gran Turismo" e as séries "The Last of Us" e "Twisted Metal".

"Imaginem só, a adorada história de origem da Aloy num mundo vibrante de um futuro distante, preenchido com máquinas gigantes, trazida até vós pela primeira vez no grande ecrã", promoveu Asad Qizilbash, presidente da PlayStation Productions, referindo-se à heroína do mundo pós apocalíptico de "Horizon Zero Dawn", o premiado videojogo que nasceu em 2017.

Sem referir que "Horizon" já esteve para ser uma série Netlix, anunciada em 2022 e cancelada no verão de 2024, este responsável da PlayStation acrescentou que o projeto com a Columbia Pictures (integrado na Sony) está na fase inicial de desenvolvimento, ou seja, ainda sem um data de estreia ou detalhes sobre quem estará envolvido atrás ou à frente das câmaras.

Também sem mais informações a não ser que se está a passar à frente do primeiro jogo de 2015, a própria Sony Pictures vai desenvolver a adaptação do grande sucesso "Helldivers 2", considerado um dos melhores do género em 2024 e cuja história se passa no século XXII, acompanhando uma força de elite militarizada que combate ameaças à humanidade.

Em desenvolvimento continua a adaptação ao cinema de "Ghost of Tsushima", anunciada em 2021, mas foi anunciado na conferência de Las Vegas o desenvolvimento em anime do 'spin-off' "Ghost of Tsushima: Legends".