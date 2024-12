"Vaiana 2", a sequela da Disney sobre as aventuras marítimas de uma corajosa jovem polinésia, liderou as bilheteiras norte-americanas novamente no seu terceiro fim de semana de lançamento, arrecadando 26,6 milhões de dólares (25,32 milhões de euros, à cotação do dia), segundo estimativas da indústria.

O valor representou cerca de metade dos 52 milhões de dólares que conquistara no fim de semana anterior, mas ainda ajudou a elevar o total doméstico do filme de animação para 337,5 milhões, juntamente com 379 milhões a nível internacional, com ganhos globais superiores a 700 milhões, informou o observador da indústria Exhibitor Relations. A mítica marca dos mil milhões parece mais distante a este ritmo de descida, com a concorrência em breve dos novos filmes "Mufasa: O Rei Leão" (da própria Disney) e "Sonic 3".

A havaiana Auli'i Cravalho repete o seu papel como a voz original de Vaiana, que se junta a uma tripulação improvável para viajar pelos mares agitados da Oceânia para quebrar a maldição de um deus do mal. Dwayne “The Rock” Johnson também regressa para dar voz ao infeliz semideus Maui.

A adaptação cinematográfica do estúdio Universal Pictures do musical de sucesso da Broadway "Wicked", a primeira de duas partes, arrecadou mais 22,5 milhões de dólares no seu quarto fim de semana nos cinemas, chegando aos 359 no mercado doméstica, mas está a ser prejudicado pela repercussão mais fraca fora de portas, com as receitas globais a estarem nos 525 milhões.

As estrelas Cynthia Erivo e Ariana Grande receberam nomeações para os Globos de Ouro na semana passada, dando ao filme um impulso extra à medida que ganha força para a corrida aos Óscares.

Entretanto, a estreia de "Kraven, o Caçador" ficou num distante terceiro lugar, com 11 milhões de dólares, uma "abertura muito fraca para um novo filme de super-heróis", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

O 'spin-off' da saga "Homem-Aranha", com Aaron Taylor-Johnson como protagonista, sofreu repetidos atrasos na produção e custos excessivos relacionados com a pandemia e as greves de Hollywood e recebeu críticas mornas. É o terceiro 'flop' consecutivo do Universo Marvel criado pela Sony Pictures, depois de "Morbius" (2022) e "Madame Web" (2024).

O quarto lugar nas bilheteiras foi para “Gladiador II”, da Paramount Pictures, com mais 7,8 milhões de dólares, mas estando apenas nos 145,9 na América do Norte e 398,5 a nível global, não recuperará apenas com os cinemas o investimento do estúdio (fala-se de um orçamento de 300 milhões).

Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen são os protagonistas da sequela de Ridley Scott do seu original vencedor do Óscar de Melhor Filme de 2000.

Em quinto lugar ficou a fantasia anime da Warner Bros. "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim", com apenas 4,6 milhões de dólares.

Ambientado muito antes da trilogia "O Senhor dos Anéis" de Peter Jackson, conta a história do Rei Helm, com a voz de Brian Cox, e da sua família enquanto lutam contra um exército de invasores.