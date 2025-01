"Mufasa: O Rei Leão" liderou as mornas bilheteiras dos EUA e Canadá num longo fim de semana com feriado após ter cedido o primeiro lugar uma semana antes, disseram analistas no domingo.

O filme de animação da Disney arrecadou cerca de 15,5 milhões de dólares (15,04 milhões de euros) no período de sexta a segunda-feira, que é o Dia de Martin Luther King Jr. (só nos EUA), segundo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Após uma estreia fraca, "Mufasa" conseguiu alterar a sua trajetória e já arrecadou quase 210 milhões na América do Norte e 588,4 milhões a nível global.

Dois novos lançamentos — "One of Them Days" da Sony (sem estreia anunciada para Portugal) e "Lobisomem", da Universal Pictures (já nos cinemas nacionais) — assumiram o segundo e o terceiro lugares.

O analista David A. Gross previu uma "corrida muito lucrativa" para "One of Them Days", protagonizado por Keke Palmer e a cantora/compositora SZA como colegas de quarto a lutar para pagar a renda ou enfrentar o despejo depois de um namorado gastar o seu dinheiro.

O filme arrecadou cerca de 14 milhões de dólares (13,58 milhões de euros) no fim de semana com o feriado.

"Esta é uma excelente estreia para uma comédia negra americana original", disse o analista, impulsionada por "críticas sensacionais e uma excelente pontuação do público".

Já o filme de terror "Lobisomem", protagonizado Christopher Abbott e Julia Garner, ficou abaixo das expectativas dos analistas, com 12 milhões de dólares (11,64 milhões de euros) para os quatro dias.

Como o início de uma nova saga de terror e como uma nova versão do clássico de 1941 protagonizado por Bela Lugosi, Gross classificou o resultado de bilheteira de "fraco".

Em quarto lugar, uma posição abaixo do último fim de semana, estava a animação da Paramount "Sonic: O Filme 3" com 10,3 milhões de dólares (9,99 milhões de euros), elevando as receitas para 218,9 milhões na América do Norte e 422,4 a nível global, tornando-se o maior lançamento da saga.

Em quinto lugar e firme no seu oitavo fim de semana nos cinemas, ficou "Vaiana 2", com 8,4 milhões de dólares (8,15 milhões de euros), com o total doméstico a estar agora nos 445 milhões e a nível global nos 1,009 mil milhões.

É o terceiro lançamento da Disney de 2024 a atingir o 'clube' dos mil milhões, depois de "Deadpool e Wolverine" e "Divertida-Mente 2".