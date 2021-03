Se não houver mais mudanças por causa do impacto da pandemia, "Velocidade Furiosa 9" chega aos cinemas a 26 de junho em Portugal.

Parece incrível, mas um modesto filme "série B" à volta de carros e assaltos lançado em 2001 lançou uma das sagas mais rentáveis da história do cinema a nível mundial, que vai em nove filmes e um "spin-off" ("Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", 2019).

Aproveitando a nova estreia, o "site" Looper realizou uma sondagem para saber qual o filme da saga oficial (os oito) que os fãs nos EUA eliminavam sem pensar duas vezes.

A resposta é categórica: 32,58% cortavam "Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio" (2006).

Sem Paul Walker ou Vin Diesel (que só aparece simbolicamente no fim, num acordo com o estúdio para ficar com os direitos da sua personagem Riddick), o terceiro filme continua a ser o mal amado, apesar de ter lançado a personagem de Han (Sung Kang), uma das preferidas dos fãs, ter uma ligação cronológica importante com outros filmes e representar a estreia na saga do realizador Justin Lin (que faria mais três filmes de seguida e regressa precisamente com "Velocidade Furiosa 9").

Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio (2006)

A grande distância, com 17,61% ficou "Velocidade Furiosa 8" ou seja, o mais recente filme da linha oficial, que estreou nos cinemas em 2017.

Com 9,47%, o terceiro filme mais votado foi "Velocidade + Furiosa" (2003), a primeira sequela, com Paul Walker e sem Vin Diesel, onde foram introduzidas personagens novas como Roman Pearce (Tyrese Gibson) e Tej (Ludacris).

Muito perto e em quarto ficou "Velocidade Furiosa 7" (2015): 9,28% para o último filme com Paul Walker.

A lista fecha-se com "Velozes e Furiosos" (2009), que relançou a saga com Diesel e Walker pela primeira vez desde 2001, com 7,85%, seguindo de "Velocidade Furiosa 6" (2013), com 4,36%.

