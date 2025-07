"Velocidade Furiosa" deverá regressar aos cinemas em abril de 2027.

A novidade foi dada por Vin Diesel durante uma participação no sábado no no festival FuelFest, no sul da Califórnia.

Após aventuras por todo o mundo cada vez mais estratosféricas, o ator acrescentou em palco que o filme será um regresso às origens mais humildes onde a saga começou em 2001: à cidade de Los Angeles, ao mundo das corridas de rua e... com o reencontro de Dominic Toretto de Diesel com Brian O'Conner, a personagem de Paul Walker.

Não revelou como isso vai acontecer: Walker entrou em cinco filmes dos primeiros seis filmes antes de morrer num acidente de carro em novembro de 2013, aos 40 anos.

O filme mais recente, "Velocidade Furiosa X", é de 2023. A sequela foi anunciada como o último capítulo da saga e chegou a ter estreia anunciada para os cinemas a 4 de abril de 2025 e ainda em 2026.

Espera-se o regresso do grande elenco de atores, incluindo a portuguesa Daniela Melchior e ainda Dwayne Johnson: superada a zanga muito pública com Vin Diesel, "The Rock" antecipou em junho de 2023 que está a caminho um gigantesco confronto entre o seu agente especial Luke Hobbs e o vilão Dante do décimo filme, interpretado por Jason Momoa.

