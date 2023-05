"Velocidade Furiosa X" arrecadou 318,9 milhões de dólares com a sua estreia nos cinemas a nível mundial (quase 295 milhões de euros, à cotação do dia), mas o motor dá sinais de estar gripado nos EUA.

O início é considerado promissor pelos analistas, já que o filme, que terá custado 340 milhões de dólares para produzir e mais 100 milhões para promover, é um dos mais caros da história do cinema e precisa de chegar aos mil milhões para dar lucro nas bilheteiras.

Fora dos EUA, as receitas da estreia chegaram a uns gigantescos 251,4 milhões no fim de semana, um recorde melhor de 2023 e superando a previsão de 220 milhões. O novo capítulo também foi um dos poucos títulos de Hollywood a triunfar na China, impressionando com o equivalente a 78,3 milhões.

A nível global, os quase 319 milhões são o segundo melhor lançamento do ano, a seguir aos 377 de "Super Mario Bros. O Filme".

Os sinais de alarme vêm dos EUA, onde a estreia de 67,5 milhões ficou abaixo dos "John Wick: Capítulo 4" e de "Velocidade Furiosa 9", que arrancou com 70 milhões em 2021, quando a pandemia ainda era uma grande ameaça às bilheteiras e 80% dos cinemas estavam fechados, o que dá uma perspetiva instável à situação da saga.

Sem valores ajustados à inflação, a melhor estreia da saga no mercado doméstico foram os 148 milhões de "Velocidade Furiosa 7" em 2015 (o filme de despedida de Paul Walker, falecido dois anos antes), seguido dos 98 de "Velocidade Furiosa 6".

O RANKING DOS FILMES "VELOCIDADE FURIOSA".

Em segundo lugar nas bilheteiras americanas ficou "Guardiões da Galáxia: Volume 3", a mostrar vitalidade à entrada para a terceira semana de exibição com 32 milhões de dólares e um total global de 659,1, um valor agradável para a Marvel depois das (relativas) desilusões de "Thor: Amor e Trovão" e "Black Panther: Wakanda Para Sempre", e principalmente o fracasso comercial de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania".

"Super Mario Bros. O Filme" surge em terceiro, com mais 9,8 milhões e um total global de 1,248 mil milhões, ultrapassando "The Incredibles: Os Novos Super-Heróis" como a terceira animação de maior sucesso nas bilheteiras (sem ajustar o valor os 1,243 do filme da Pixar à inflação).