Lana Wachowski (que escreveu e realizou a trilogia “Matrix” com a sua irmã Lilly Wachowski) vai assumir sozinha as rédeas de um quatro filme da série, com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss confirmados a regressar aos papéis de Neo e Trinity, que interpretaram nas três primeiras fitas, entre 1999 e 2003.

Ainda não se sabe que papel terá Yahya Abdul-Mateen II no novo filme, que deverá entrar em produção no início de 2020 e está a ser desenvolvido em grande segredo, mas há rumores que apontam para a possibilidade dele interpretar um jovem Morpheus.

O ator norte-americano participou em filmes como “Marés Vivas”, “O Grande Showman”, “Nós” e “Aquaman”, onde interpretou o vilão Black Manta, e brilhou também em séries como “The Get Down”, “Tha Handmaid’s Tale” e “Black Mirror”. Abdul-Mateen II será também um dos intérpretes da série “Watchmen”, que estreia na HBO a 20 de outubro.