Apesar do fim "oficial", ator não saiu completamente do Universo Cinematográfico Marvel e voltará a aparecer como Tony Stark. [ARTIGO COM AVISO DE SPOILER]

[AVISO DE SPOILER PARA QUEM NÃO VIU O FILME "VINGADORES: ENDGAME"] Afinal, "Vingadores: Endgame" não é bem uma "despedida" para Robert Downey Jr. como Tony Stark e Homem de Ferro. No final do filme, o super-herói sacrificava-se na batalha contra Thanos, mas irá regressar em "Viúva Negra", avançou o Deadline Hollywood, confirmando um rumor que circulava na indústria. Apesar de Robert Downey Jr. ter concluído a ligação ao Universo Cinematográfico Marvel, alguma imprensa especializada avança que fará uma breve "aparição" no filme para dizer a Natasha Romanoff para fugir. Continuar a ler A Marvel nem terá despesas adicionais pois pretende usar uma cena cortada de "Capitão América: Guerra Civil". Isso é possível porque o filme que vai abrir a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel em maio do próximo ano é uma prequela: recorde-se que a personagem interpretada por Scarlett Johansson entrou pela primeira vez em "Homem de Ferro 2" (2010) também não sobreviveu a "Endgame". A história de "Viúva Negra" andará à volta de eventos pós-"Capitão América: Guerra Civil", mas também do passado em Budapeste de Natasha antes de se juntar aos Vingadores. No elenco estarão Florence Pugh (como Yelena Belova, que mantém com Natasha uma relação volátil como uma espécie de irmã), David Harbour (Alexei/The Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff/Iron Maiden), e O.T. Fagbenle (Mason). "Black Widow" chegará aos cinemas portugueses no final de abril de 2020. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.