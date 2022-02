Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall vão ser as anfitriãs da 94.ª cerimónia dos Óscares, avançou a revista Variety e confirmou o Deadline.

A comunicação social conseguiu antecipar-se ao anúncio oficial, que estará previsto para esta terça-feira no programa Good Morning America, do canal ABC, que transmitirá a cerimónia a 27 de março.

Será a primeira vez que vão existir três anfitriões desde Chevy Chase, Goldie Hawn e Paul Hogan em 1987.

Também é a primeira vez que a cerimónia vai ter anfitriões desde 2018 e é visto como um esforço para recuperar audiências, que caíram para mínimos históricos com o evento à escala reduzida na estação de comboios Union Station em Los Angeles por causa da pandemia: apenas 10,4 milhões de espectadores nos EUA viram a vitória de "Nomadland".

Do trio, a mais conhecida fora dos EUA será Amy Schumer, que escreveu e protagonizou "Descarrilada" (2015) e entrou ainda em filmes como "Olha Que Duas" (2017) e "Sou Sexy, Eu Sei!" (2018), além de vários especiais de comédia.

Regina Hall foi a Brenda em vários "Scary Movie" e entrou em filmes como "As Férias do Padrinho" (2013) ou "Support the Girls" (2018), além de "Viagem de Meninas" (2017), produzido por Will Packer, responsável pelas principais decisões criativas da cerimónia dos Óscares.

Embora tenha entrado em vários filmes e séries, incluindo a fazer uma versão dela própria em "Calma, Larry", Wanda Sykes é conhecida principalmente nos EUA pelo seu trabalho como comediante.

"O Poder do Cão" parte claramente na frente para os Óscares, com 12 nomeações.

Os outros nomeados para melhor filme são "Dune - Duna", "West Side Story", "Belfast", "King Richard: Para Além do Jogo", "CODA - No Ritmo do Coração", "Drive my Car", "Licorice Pizza", "Não Olhem Para Cima" e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas".

Nas categorias técnicas, destaca-se a nomeação para o luso-canadiano Luís Sequeira pelo Guarda-Roupa de "Nightmare Alley".