Michael J. Fox e Whoopi Goldberg são amigos há décadas e até chegaram a ir juntos a uma cerimónia dos Óscares nos anos 1980. Apesar disso, ainda há espaço para surpresas.

O momento surgiu na quinta-feira no programa "The View", onde a atriz é a anfitrião e Fox esteve para falar do seu novo documentário, que retrata a sua carreira e o impacto da doença de Parkinson, cujo declínio da saúde o levou a anunciar a retirada artística em 2021.

Como quase todos os atores, Fox tem projetos que se arrepende de ter recusado e se tornaram filmes famosos, mas conseguiu surpreender quando Goldberg lhe fez a pergunta de algibeira.

"Houve uma oportunidade de trabalhar contigo que perdi", disse a estrela de "Regresso ao Futuro".

"Quando?", perguntou a amiga.

"Falaram comigo sobre o 'Ghost – Espírito do Amor' muito no início. Eu disse 'Nunca vai funcionar'. Disse 'A Whoopi é ótima, mas nunca vai funcionar", foi a resposta.

A revelação deixou a anfitrião literalmente de boca aberta: o filme de 1990 valeu-lhe o Óscar de Melhor Atriz Secundária e foi o maior sucesso de bilheteira do ano a nível mundial.

"E depois foi muito bom e gigantesco, e sou um grande idiota", concluiu Fox com um palavrão pelo meio, cortado pela emissão.

"Bem, sabes que mais? Ainda vamos a tempo. Portanto, vamos encontrar alguma coisa agora para fazermos juntos", concluiu a atriz.

O VÍDEO DO MOMENTO.