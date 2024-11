A Universal Pictures desmentiu oficialmente a grande discrepância salarial de Ariana Grande e Cynthia Erivo, as estrelas de "Wicked".

O comunicado à imprensa norte-americana é raro e invulgar pois o tema é delicado e até considerado tabu em Hollywood.

“Notícias da disparidade salarial entre a Cynthia e a Ariana são completamente falsas e baseadas em informações da Internet. As mulheres receberam salário igual pelo seu trabalho em ‘Wicked’”, disse o estúdio, sem indicar, como é óbvio, qual foi o valor.

Um rumor que se tornou viral desde segunda-feira alegava que Erico, que tem um papel de maior protagonismo e é uma vencedora dos Grammys, Emmys e Tonys, além de nomeada aos Óscares, teve um salário de um milhão de dólares, enquanto que a estrela pop Grande, cujo papel é mais secundário, recebera 15 milhões.

Nas redes sociais, multiplicavam-se as reações de fãs chocados com a diferença, começando a ofuscar a boa imprensa das boas críticas ao musical, os resultados de bilheteira do fim de semana de estreia e o impacto das entrevistas que mostravam a grande cumplicidade das atrizes.

A contribuir para a credibilidade do rumor estavam os salários de outros atores, como Michelle Yeoh e Jeff Goldblum a receber dois milhões de dólares cada pelas suas participações secundárias, Jonathan Bailey com uns modestos 450 mil dólares, Ethan Slater (atualmente o namorado de Ariana Grande), com 350 mil e Marissa Bode e Bowen Yang com 250 mil.

A parte um de "Wicked" estreia em Portugal a 5 de dezembro e a continuação dentro de um ano.