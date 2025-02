Está revelado um dos trunfos dos Óscares para conquistar as audiências: uma atuação especial de Ariana Grande e Cynthia Erivo.

E o facto de "Wicked" não ter canções originais que pudessem ser nomeadas não é um obstáculo.

O bem informado Puck News avançou coma notícia de que a cerimónia vai abrir com um 'medley' do maior sucesso de sempre nas bilheteiras nas adaptações de musicais da Broadway, que nomeado para dez Óscares.

Outras fontes da indústria avançaram entretanto com a mesma informação.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, nomeadas respetivamente para Melhor Atriz Secundária e Atriz, já tinham mostrado entusiasmo com essa possibilidade.

“Claro, adoramos cantar uma com a outra. Em qualquer lugar e qualquer altura, principalmente numa celebração de 'Wicked'. E adoro-a, esta é minha irmã. Digam e estaremos lá", dizia Ariana Grande à revista The Hollywood Reporter ainda em dezembro, quando o filme estava nas primeiras semanas de exibição nos cinemas.

A atuação surge numa altura em que existe um apelo do ramo dos compositores da Academia para que se volte atrás na decisão de não apresentar na cerimónia as atuações das cinco canções nomeadas, onde se destacam duas de "Emília Pérez", que lidera a corrida aos Óscares (13).

'A Academia deixou cair as atuações dos nomeados para Melhor Canção este ano para abrir os Óscares com um 'medley' "Wicked", que parece mais apropriado para os Tonys [prémios da Broadway]. O meu coração está com todos os nomeados, que pelos vistos não são tão dignos de ocuparem tempo ao vivo como [a canção] 'Defying Gravity'", comentou o influente crítico de cinema Jeffrey Sneider nas redes sociais.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.