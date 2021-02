As finalistas só serão conhecidas a 15 de março, mas Zendaya está na lista das possíveis nomeadas para o Óscar de Melhor Atriz graças a "Malcolm & Marie".

No filme lançado a 5 de fevereiro pela Netflix, a atriz de 24 anos e John David Washington são um casal de namorados que regressa a casa após a antestreia de um filme que ele realizou e vê o serão sofrer uma reviravolta quando começam a surgir revelações sobre as suas relações que vão colocar à prova a força do seu amor.

Filmado durante a pandemia, trata-se de uma colaboração artística que juntou a protagonista, o criador e membros da equipa técnica da série "Euphoria".

Mas Zendaya teve de explicar a opção para o filme ser a filme a preto e branco em pleno 2021.

"Além do facto de ser simplesmente bonito, é lindo, adiciona-lhe um caráter intemporal, mas também houve a ideia de recuperar a narrativa da Hollywood a preto e branco e atores negros terem realmente o seu momento naquela época", explicou no programa Good Morning America.

"Não estávamos tão presentes na era a preto e branco. Muitos cineastas já fizeram isto antes, muitos cineastas negros, portanto não é necessariamente uma ideia nova, mas também queríamos prestar homenagem a essa era e reclamar essa beleza e elegância com estes dois atores negros", acrescentou.

