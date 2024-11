A vencedora dos Óscares Anne Hathaway e a vencedora dos Emmys Zendaya são as novidades para o elenco do próximo filme de Christopher Nolan, confirmou a imprensa norte-americana.

Para Anne Hathaway, será um reencontro com o cineasta que conseguiu com "Oppenheimer" a consagração nos Óscares, depois de "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012) e "Interstellar" (2014), juntando-se a um escasso grupo de atores que entraram em três ou mais filmes, juntamente com Matt Damon, que foi o primeiro nome confirmado no novo projeto como protagonista, Christian Bale e Cillian Murphy.

Para Zendaya será uma estreia com Nolan, que é um conhecido admirador fervoroso da saga "Dune" de Denis Villeneuve, onde a atriz tem um dos principais papéis.

Curiosamente, Tom Holland, companheiro da atriz, já se tinha juntado ao projeto.

Outra curiosidade: alinhando com outros trabalhos do realizador, o filme sem título oficial chegará aos cinemas a 17 de julho de 2026, incluindo no formato Imax, uma semana antes da estreia do quarto "Homem-Aranha" com a mesma dupla de atores.

Com rodagem prevista para arrancar no início de 2025, os detalhes sobre a história desta produção para a Universal Pictures estão a ser mantidos em secretismo: várias fontes desmentiram as informações que circulavam sobre ser um filme de vampiros.