Dois dias antes da estreia nos EUA do seu último filme como James Bond, o ator de 53 anos tornou-se a estrela 2704 no Passeio da Fama. Sem a esposa Rachel Weisz, com quem raramente aparece em público, a cerimónia contou com a presença dos produtores da saga Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, além de Rami Malek, que contou histórias da rodagem e elogiou o talento e generosidade do colega.

