De "O Padrinho" a "Alguém Tem Que Ceder", triunfou tanto no drama como na comédia. Ganhou um Óscar com "Annie Hall" e amou três lendas de Hollywood: Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino. O ícone da sofisticação intelectual no cinema faz 75 graciosos anos.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram