"Robot Selvagem" foi o grande vencedor da 52.ª edição dos Prémios Annie, entregues este sábado em Los Angeles.

Os prémios atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação são considerados os "Óscares" do seu género e um muito fiável prognosticador das estatuetas douradas, que serão entregues a 2 de março, onde se perspetiva confronto de David versus Golias com "Flow - À Deriva": um custou 78 milhões de dólares, o outro 3,5 milhões e é da Letónia.

O épico e sucesso de bilheteira da Universal e DreamWorks que adapta o 'best-seller' de Peter Brown sobre uma máquina que sobrevive numa ilha deserta e faz amizade com um zoológico de animais da floresta perplexos com a sua chegada venceu todas as nove categorias onde estava nomeado, mas perdeu uma nomeação, a décima, onde Lupita Nyong’o venceu o colega Kit Connor na categoria de voz.

Embora os Annies tenham a tradição de concentrar muitos prémios num só filme, não se via um domínio tão grande desde os 11 prémios (um recorde) de "Coco" em 2018.

Na categoria de Melhor Filme estavam ainda nomeados "Divertida-Mente 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves", que também concorrem aos Óscares na respetiva categoria e são sequelas de filmes que ganharam 10 Annies e agora ficaram a zeros, e ainda "O Panda do Kung Fu 4", "Naquele Natal" e "Ultraman: Ascensão".

"Flow - À Deriva"

Considerado o grande rival de "Robot Selvagem" desde que surpreendeu com a vitória dos Globos de Ouro a 5 de janeiro, "Flow - À Deriva" também cumpriu, com dois prémios, incluindo na categoria de Melhor Filme Independente, onde concorria com "Memórias de um Caracol" (está nomeado para o Óscar) e ainda “Chicken for Linda!", "Kensuke’s Kingdom", "Look Back" (Amazon) e "Mars Express".

A estreia portuguesa de "Flow" está confirmada para 20 de fevereiro.

Na maioria dos anos, as animações nomeadas para os Óscares incluem títulos de Melhor Filme e Melhor Filme Independente, mas favorecem claramente o vencedor dos Annies da primeira categoria: alinhou com a Academia dos Óscares 14 vezes nos últimos 22 anos.

Curiosamente, uma exceção aconteceu mesmo na última edição: "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" venceu o Annie e a estatueta dourada foi para "O Rapaz e a Garça", de Hayao Miyazaki.

Nas categorias de TV, houve outra vez a consagração de "Arcane", que concretizou todas as sete nomeações: a produção da Netflix teve uma segunda e última temporada que chegou em novembro.

Com dois prémios ficaram as séries "Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur", "Dream Productions" e "Orion and the Dark".

Mais informação em annieawards.org.