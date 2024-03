A carreira já é longa e com uma nomeação para os Óscares: "Amor em Sangue" é o novo filme da atriz que o público viu crescer no cinema desde "Sala de Pânico" e que procurou outros desafios após se tornar uma estrela com os filmes "Twilight".

