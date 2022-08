Três anos depois de ganhar o Óscar com "Era Uma vez em... Hollywood". Brad Pitt embarcou no que é considerado o último grande filme do verão. Os fãs decidirão se estará ao nível dos melhores de uma longa carreira...

