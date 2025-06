Tom Cruise e Brad Pitt fizeram uma dupla memorável como Lestat e Louis em "Entrevista com o Vampiro", de 1994, mas nunca mais coincidiram no ecrã, mantendo carreiras separadas ao mais alto nível em Hollywood há mais de 30 anos.

Mas Tom Cruise tem feito grandes elogios a "F1", o filme de Brad Pitt no mundo da Fórmula 1 que chega aos cinemas no fim de junho e é realizado por Joseph Kosinski, o mesmo de "Top Gun: Maverick", fazendo uma ligação indireta entre os atores.

Pitt mostrou-se grato pelo apoio.

"Ele é muito amável", disse na passadeira vermelha da antestreia no México à E! Entertainment (via Deadline), recordando os tempos em que os dois faziam corridas de karting no início dos anos 1990.

Questionado sobre o que era preciso acontecer para voltarem a trabalhar juntos, a resposta tinha bem presente as cenas arriscadas de ação que Tom Cruise anda a fazer em muitos dos seus filmes, nomeadamente no recente "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final".

"Bem, não vou estar pendurado em aviões e m***** do género, portanto quando ele fizer outra vez alguma coisa que seja no chão", disse Pitt.

Recordado dos tempos do karting em que também era competitivo, Pitt manteve a posição: "No fim, ele bateu-me, tenho de admitir".



VEJA A ENTREVISTA.