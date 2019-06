Com o âmago emotivo do filme estabilizado em Max e o seu sentido ultra-protetor sobre o novo membro da família, o bebé Liam, a ação segue com Snowball, que salva um tigre do circo... e Gidget, que tem de enfrentar uma gataria para resgatar o brinquedo preferido de Max.

A neurose e os receios de Max, as ilusões de super-herói do pequeno coelho e a operação secreta de Gidget, são aventuras acompanhadas da banda sonora do oscarizado Alexander Desplat ("A Forma da Água", "Grand Budapest Hotel"), que explora com graça e poder cada personagem: Max tem direito a um tema "western"; Gidget é envolvida num registo de música assustadora de casa assombrada; Snowball elevado com uma melodia de super-herói.

"A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2" usa e abusa da linguagem das séries televisivas, emparelhando personagens e saltando de cena em cena, revelando momentos de humor sórdido e inesperado, mas também de ternura, compondo o que está no cerne da viagem emocional do filme: a aprendizagem e a preparação de quem mais gostamos para a independência.

No final, quando as três linhas narrativas se cruzam, o filme perde alguma tensão e precisava claramente de mais pulso na trela, mas o seu lado solto abre espaço para uma futura aventura televisiva numa plataforma de "video on demand".

E aí, cenas como a ansiedade única dos animais na sala de espera do veterinário; uma gata em altas com erva-gateira; ou o fascínio da cambada de gatos ao verem o laser vermelho que tanto os azucrina, ser conquistado, vão-nos ficar na retina e valer a ida ao cinema.

"A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2": nos cinemas a 6 de junho.

Crítica: Daniel Antero

