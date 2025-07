Julian McMahon, que entrou em séries como "Nip/Tuck" e "FBI: Most Wanted"e nos filmes "Quarteto Fantástico" nos anos 2000, morreu no passado dia 2 de julho em Clearwater, na Florida, após uma batalha contra o cancro. O ator australiano tinha 56 anos.

"Quero partilhar com o mundo que o meu amado marido, Julian McMahon, faleceu pacificamente esta semana, depois de um esforço valente para vencer o cancro", disse Kelly McMahon, esposa do ator, em comunicado enviado ao site Deadline.

"O Julian adorava a vida. Adorava a família. Adorava os amigos. Adorava o seu trabalho e adorava os fãs. O seu maior desejo era trazer alegria ao maior número de vidas possível. Pedimos apoio neste momento, para que a nossa família possa fazer o luto com privacidade. E desejamos que todos aqueles a quem o Julian trouxe alegria continuem a encontrar alegria na vida. Estamos gratos pelas memórias", acrescentou.

No cinema, o ator destacou-se no papel do vilão Dr. Doom nos filmes "Quarteto Fantástico" (2005 e 2007), ao lado de Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis.

Em televisão, o ator participou ainda em "Marvel’s Runaways". Mais recentemente, o australiano fez parte do elenco de "A Residência", série da Netflix protagonizada por Uzo Aduba, Giancarlo Esposito e Edwina Findley.