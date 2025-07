O concerto de Sam Fender no NOS Alive 2025 foi cancelado. O artista britânico era um dos cabeças de cartaz de 11 de julho, dia em que o festival recebe também Anyma, Justice, Girl in Red e FINNEAS.

"Por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma hemorragia nas cordas vocais de Sam Fender, o concerto agendado para o dia 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés não irá acontecer", anunciou a organização do festival nas redes sociais.

Na publicação, a Everything Is New adianta que está a trabalhar numa nova confirmação para o cartaz. "Esta é uma notícia que vos damos de coração apertado, mas queremos que saibam que estamos a trabalhar a fundo para vos trazer uma nova confirmação muito em breve", pode ler-se na nota publicada no Instagram.

"Ao Sam Fender desejamos as rápidas melhoras e esperamos vê-lo muito em breve", remata o NOS Alive.

Este é o segundo cancelamento da edição de 2025 do festival. Em maio, os Kings of Leon cancelaram o concerto no NOS Alive devido a "lesão grave" do vocalista. A banda foi substituída pelos Muse.