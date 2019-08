Em "Booksmart - Inteligentes e Rebeldes", Molly (Beanie Feldstein) e Amy (Kaitlyn Dever) são duas sabichonas inseparáveis que escolheram passar o liceu a “marrar”, procurando viver a sua adolescência com ideais definidos e arraigados, enveredando pela vertente mais académica que alimentará as suas aspirações futuras... e o seu complexo de superioridade.

Mas na véspera da graduação, descobrem que todos os outros alunos, mais “calões” e irresponsáveis, têm o mesmo destino que elas: conseguiram admissão na Ivy League. Frustradas, destroem o seu bolo de celebração e selam um novo pacto: têm uma noite para compensar a diversão perdida e provarem que conseguem ser ao mesmo tempo, inteligentes e rebeldes.

Com um ritmo e argumento que em muito se assemelha a "Superbad", comédia protagonizada pelo irmão de Feldstein, Jonah Hill (a naturalidade cómica corre-lhes no sangue), "Booksmart" acompanha também as duas amigas numa aventura que irá incluir uma festa, ilusões e desapontamentos, devaneios com danças coreografadas, animação "stop-motion" como representação de uma má trip e excelentes momentos de comédia protagonizados pela dinâmica entre as personagens de Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein.